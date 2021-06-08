38-летний Дефо будет играющим тренером «Рейнджерс»

Нападающий Джермейн Дефо продлил контракт с «Рейнджерс» на один год. 38-летний футболист также станет играющим тренером и будет помогать Стивену Джеррарду, сообщает сайт клуба.

? INTERVIEW: @RangersTV subscribers can now watch an exclusive interview with Jermain Defoe as he today agreed a new, one year contract.



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Дефо в сезоне-2020/21 завоевал свое первое чемпионство в профессиональной карьере, выиграв чемпионат Шотландии.

В сезоне-2020/21 Дефо провел 20 матчей за «Рейнджерс» во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.