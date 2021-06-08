68-летний белорусский специалист Анатолий Байдачный покинул пост главного тренера армянского клуба «Арарат-Армения». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба.

Байдачный возглавил команду в марте 2021 года. Тогда команда шла на третьем месте в турнирной таблице. В итоге она завершила сезона на пятой позиции.

Последнее место работы Байдачного до Армении — «Ростов», который он возглавлял два месяца в 2012-м. До этого он тренировал «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину», сборную Белоруссии.