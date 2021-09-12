Беллами ушел из тренерского штаба «Андерлехта» из-за депрессии

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крейг Беллами оставил свою работу в «Андерлехте», где он трудился помощником главного тренера Венсана Компани. 42-летний экс-футболист страдает от депрессии.

Craig Bellamy quitte le staff de Vincent Kompany suite ? des probl?mes de sant?. We got your back, Craig. ? Meer info op https://t.co/lCbSWDjZdB pic.twitter.com/CJJVEQRBlP — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 12, 2021

«Во время моей карьеры депрессия лишь прогрессировала. Я приходил домой и мог не разговаривать по три дня, — сказал валлиец Sky Sports. — У меня была жена, малыши, а я буквально не мог разговаривать. Я запирался в комнате и затем сам ложился спать. Это был единственный способ бороться с депрессией».

В «Андерлехте» Беллами работал с 2019 года.