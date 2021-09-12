Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Беллами ушел из тренерского штаба «Андерлехта» из-за депрессии

23:02
Теги:

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крейг Беллами оставил свою работу в «Андерлехте», где он трудился помощником главного тренера Венсана Компани. 42-летний экс-футболист страдает от депрессии.

«Во время моей карьеры депрессия лишь прогрессировала. Я приходил домой и мог не разговаривать по три дня, — сказал валлиец Sky Sports. — У меня была жена, малыши, а я буквально не мог разговаривать. Я запирался в комнате и затем сам ложился спать. Это был единственный способ бороться с депрессией».

В «Андерлехте» Беллами работал с 2019 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Нижний» вслед за «Спартаком» снял скальп и с «Динамо». Сенсационная победа команды Кержакова
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
Шишкина рассказала, что подаренный ей автомобиль хотели эвакуировать
Сборная России выиграла женскую Евролигу по пляжному футболу
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
3
Офсайд