«Зенит» в Лиге чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы: интервью Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов высказал свое мнение о соперниках российских клубов в еврокубках в программе «СериАл с Кудиновым» на YouTube -канале «СЭ».

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«Зенит», «Челси», «Ювентус», Роналду

— Это именно тот случай, когда имя «Юве» напрягает — в том плане, что придется проводить две встречи на абсолютно другом уровне, — начал Черчесов. — Другое дело, что каждая команда может переживать определенные трудности. Я убежден, что сейчас это не тот «Ювентус», который девять раз подряд брал чемпионство в Италии. В Турине вернули Массимилиано Аллегри, но смена тренера пока не пошла на пользу. Ушел в «МЮ» Криштиану Роналду. Найдут ли ему замену? Португалец был бомбардиром, вся игра шла через него. Посмотрим, станет ли уход Роналду плюсом или минусом для команды.

В общем, в клубе есть много вопросов, которые дают «Зениту» возможность хорошо выступить против «Юве». Если, конечно, он за несколько недель до первого матча с чемпионом России (20 октября в Санкт-Петербурге. — Прим. Г.К.) не превратится в команду, которую мы привыкли видеть в последние годы. Недавно туринцы уступили дома аутсайдеру серии А (28 августа «Эмполи» со счетом 0:1. — Прим. Г.К.) — это звоночек. Наверное, все это питерцам нужно учесть.

Правда, «Ювентус» может в любой момент собраться. Те, кто выходил на поле в Турине, знают, что давление трибун там довольно серьезное.

— Каковы вообще перспективы «Зенита» в одной группе с «Юве», «Челси» и «Мальме»? Реально бороться только за третье место или есть вероятность, что россияне зацепятся за плей-офф ЛЧ?

— Нужно быть объективным: и «Челси», и «Ювентус» сильнее. Но есть здесь и сейчас — никто не знает, кто в каком состоянии подойдет к очным встречам, возможны травмы, дисквалификации. Это тот случай, когда любой шанс, который представится «Зениту», нужно стараться использовать.

«Локомотив», «Лацио», Сарри, Таре

— Вы давно знакомы со спортивным директором «Лацио», экс-форвардом римского клуба Игли Таре, который высоко котируется в Италии. Это действительно настолько грамотный специалист? И чего нам ждать от его команды в противостоянии с «Локомотивом»?

— Во-первых, всем нашим клубам в еврокубках попались хорошие соперники, у всех есть в группах итальянцы, поэтому предстоят интересные матчи. Что касается Игли, то мы играли в 90-х в Германии, там и завязалось общение. Буквально пару дней назад долго с ним разговаривал по видеосвязи. Какие-то вопросы о России, Москве Таре, конечно, задавал: где лучше остановиться и так далее. Надо ведь знать, как оптимально подготовиться к матчу. Очень хорошо пообщались.

Игли достаточно оптимистично настроен, в «Лацио» — новый тренер. Таре подписал Маурицио Сарри, а Симоне Индзаги ушел в «Интер». Вернулся в состав Андерсон, взят Педро, несколько других хороших футболистов, поэтому Игли считает, что новый сезон должен быть для его клуба достаточно удачным.

Кстати, и в прошлом году римляне прилично смотрелись, возможно, боролись бы и за чемпионство, но пандемия их подкосила. Несколько человек постоянно выпадало из состава, и поэтому «Лацио» никак не мог закончить турнир в серии А так же здорово, как начал.

Планирую посетить матчи итальянцев с «Локомотивом» — договорились с Таре встретиться в Москве. Естественно, если какие-то вопросы возникнут, то помогу — что здесь, что в принципе, дружба подразумевает, что друг друга нужно выручать.

— А вам доводилось пересекаться с Сарри?

— Естественно, Маурицио знаю. Человек работал в «Наполи», «Ювентусе», «Челси». Игли сейчас его в нашем разговоре хвалил, сказал, что и личность колоритная, и процесс тренировочный построил.

«Спартак», «Динамо», «Легия», «Наполи»

— В 1990 году мы провели незабываемые матчи против неаполитанцев, прошли их в серии пенальти. Наверное, тот успех вошел в историю российского футбола, — продолжает Черчесов. — Другое дело, что быть футболистом, играть, а потом тренировать — это абсолютно разные вещи. Посчастливилось два раза встретиться с «Наполи» в 1/8 финала ЛЕ-2014/15 во главе «Динамо» — уступили на выезде 1:3, дома сделали ничью 0:0. К сожалению, на выезде практически весь второй тайм проводили вдесятером (был удален Роман Зобнин. — Прим. Г.К.), поэтому не удалось воплотить то, что намечали.

Что касается «Легии», то с ней в группе ЛЕ-2015/16 уступили в обоих матчах. В Неаполе решили сыграть в открытый футбол, потому что встреча по большому счету уже ничего не давала — мы не проходили в плей-офф. Получилось 2:5 при интересном красивом футболе, а могло быть и 3:5, и 4:5, и 3:6.

Что касается «Спартака», думаю, что его ждут два непростых матча. Если на трибуны в Италии пустят зрителей, они начнут оказывать на москвичей серьезное давление. Другое дело, что на таком уровне любой соперник опасен, а уж «Наполи» тем более.

Лучано Спаллетти, который недавно сменил там Рино Гаттузо, отдельно представлять не надо — этот тренер с «Зенитом» много титулов взял. Полагаю, что при нем команда поменялась и в плане тактики, и в плане игры в целом. «Спартаку», повторю, предстоят непростые встречи, особенно с учетом того, что Спаллетти знает российский футбол и в этом плане ему будет легче.