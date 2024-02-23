Гассе: «Первый шаг получился хорошим, но впереди целых 12»

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Французская команда вышла в 1/8 финала.

«Нам любой ценой нужно было пройти дальше. Каждому это было очень важно. Важно, что зарядили энергией трибуны, вставшие за нас. Останавливаться на этом не собираемся. Нам нужно вернуться на такой уровень, которого клуб масштаба «Марселя» в лиге и заслуживает. Первый шаг получился хорошим, но впереди целых 12 во внутреннем первенстве и еще, надеюсь, несколько в Европе», — цитирует пресс-служба УЕФА Гассе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.