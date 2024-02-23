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23 февраля, 01:33

Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Reuters

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамяенг забил один гол в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы противв «Шахтера» (3:1).

Для 34-летнего габонца этот мяч стал 31-м в Лиге Европы за карьеру. Как сообщает пресс-служба турнира, по этому показателю он опередил Радамеля Фалькао и стал лучшим бомбардиром в истории.

Ранее габоский форвард выступал за «Милан», «Монако», «Челси», «Арсенал», «Барселону», дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
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