Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамяенг забил один гол в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы противв «Шахтера» (3:1).

Для 34-летнего габонца этот мяч стал 31-м в Лиге Европы за карьеру. Как сообщает пресс-служба турнира, по этому показателю он опередил Радамеля Фалькао и стал лучшим бомбардиром в истории.

Ранее габоский форвард выступал за «Милан», «Монако», «Челси», «Арсенал», «Барселону», дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».