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23 февраля, 03:20

Обамеянг: «Надеюсь, смогу забивать снова и снова, чтобы остаться лучшим бомбардиром Лиги Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Шахтерном» (3:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Французская команда вышла в 1/8 финала.

«Я очень счастлив сегодня. Считаю, нам важно было победить дома в этой игре. Рады тому, что болельщики пришли даже в очень трудной ситуации. Сегодняшнюю задачу мы выполнили великолепно. Текущая неделя очень для нас важна. У нас в воскресенье будет еще одна игра — надеюсь, мы сможем так же ее провести», — цитирует пресс-служба УЕФА Обамеянга.

Также 34-летний габонец отреагировал на информацию о том, что он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

«Это многое значит. Я очень и очень рад стать лучшим бомбардиром этого турнира. Надеюсь, не закончу на этом, а смогу забивать снова и снова, чтобы остаться первым!» — сказал Обамеянг.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Пьер-Эмерик Обамеянг. Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039944--marseille-vs-shakhtar-donetsk/
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
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