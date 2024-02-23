Кьер: «У «Милана» была возможность переломить ход игры с «Ренном» в первые десять минут»

Защитник «Милана» Симон Кьер прокомментировал поражение от «Ренна» (2:3) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Итальянская команда вышла в 1/8 финала турнира.

«Мы знали, что соперник будет силен при поддержке болельщиков. Но у нас была возможность переломить ход игры в первые десять минут. Это был тяжелый матч, они отдали все, что у них было. Нам нужно быть более хладнокровными, когда дело доходило до реализации наших шансов», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьера.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.