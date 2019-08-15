«Торино», «Заря» и «Мальме» пробились в четвертый отборочный раунд Лиги Европы
Результаты ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответные матчи
«Шахтер С» (Белоруссия) — «Торино» (Италия) — 1:1 (0:0)
Голы: Дзадза, 80 (0:1). Януш, 90+1 — с пенальти (1:1).
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 62), Нкулу, Бонифаци (Синго, 83), Бремер, Ринкон, Мейте, Лукич, Дзадза, Белотти (Миллико, 76).
Предупреждения: Ансальди, 63. Лукич, 77.
Судья: Петреску (Румыния).
15 августа. Минск. Стадион «Динамо».
Счет по сумме двух матчей — 1:6
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0 (0:0)
Гол: Шовшич, 90+1 — с пенальти.
Судья: Кучин (Казахстан).
15 августа. Широки Бриег. Стадион «Pecara».
Счет по сумме двух матчей — 1:3
АИК (Швеция) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1 (0:0)
Голы: Бауи, 61 (1:0). Бобан, 86 (1:1).
Судья: Рейншрейбер (Израиль).
15 августа. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
Счет по сумме двух матчей — 3:2
«Аполлон» (Кипр) — «Аустрия В» (Австрия) — 3:1 (1:1)
Голы: Жаржу, 18 (0:1). Гакпе, 45+2 — с пенальти (1:1). Хандль, 55 — в свои ворота (2:1). Янниотас, 67 (3:1).
Судья: Гиль (Польша).
15 августа. Никосия. Стадион «GSP».
Счет по сумме двух матчей — 5:2
«Заря Лг» (Украина) — «ЦСКА Сф» (Болгария) — 1:0 (0:0)
Гол: Русин, 89.
Предупреждения: Турицов, 15. Русин, 68.
Удаления: Турицов (ЦСКА Сф), 22. Русин (Заря Лг), 90.
Судья: Делерю (Франция).
15 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».
Счет по сумме двух матчей — 2:1