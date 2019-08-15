«Торино», «Заря» и «Мальме» пробились в четвертый отборочный раунд Лиги Европы

Результаты ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

«Шахтер С» (Белоруссия) — «Торино» (Италия) — 1:1 (0:0)

Голы: Дзадза, 80 (0:1). Януш, 90+1 — с пенальти (1:1).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 62), Нкулу, Бонифаци (Синго, 83), Бремер, Ринкон, Мейте, Лукич, Дзадза, Белотти (Миллико, 76).

Предупреждения: Ансальди, 63. Лукич, 77.

Судья: Петреску (Румыния).

15 августа. Минск. Стадион «Динамо».

Счет по сумме двух матчей — 1:6

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0 (0:0)

Гол: Шовшич, 90+1 — с пенальти.

Судья: Кучин (Казахстан).

15 августа. Широки Бриег. Стадион «Pecara».

Счет по сумме двух матчей — 1:3

АИК (Швеция) — «Шериф» (Молдавия) — 1:1 (0:0)

Голы: Бауи, 61 (1:0). Бобан, 86 (1:1).

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

15 августа. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Счет по сумме двух матчей — 3:2

«Аполлон» (Кипр) — «Аустрия В» (Австрия) — 3:1 (1:1)

Голы: Жаржу, 18 (0:1). Гакпе, 45+2 — с пенальти (1:1). Хандль, 55 — в свои ворота (2:1). Янниотас, 67 (3:1).

Судья: Гиль (Польша).

15 августа. Никосия. Стадион «GSP».

Счет по сумме двух матчей — 5:2

«Заря Лг» (Украина) — «ЦСКА Сф» (Болгария) — 1:0 (0:0)

Гол: Русин, 89.

Предупреждения: Турицов, 15. Русин, 68.

Удаления: Турицов (ЦСКА Сф), 22. Русин (Заря Лг), 90.

Судья: Делерю (Франция).

15 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».

Счет по сумме двух матчей — 2:1