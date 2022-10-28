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Сегодня, 03:37

Тен Хаг оценил игру Роналду и Рэшфорда в матче с «Партизаном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы оценил игру нападающих Маркуса Рэшфорда и Криштиану Роналду. Оба в этой встрече забили по голу.

«На второй тайм мы выставили Криштиану и Маркуса Рэшфорда вместе, и хорошо, что они оба забили. Это хороший сигнал — на него мы можем опираться», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в группе, набрав 12 очков. «Шериф» с 3 очками идет на 3-й позиции.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035949--man-united-vs-sheriff/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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