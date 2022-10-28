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Сегодня, 04:13

Михайлов похвалил «Шериф» после поражения от «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Шерифа» Виктор Михайлов прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Прежде всего, мы понимали, что матч с «Манчестер Юнайтед» будет сложным, готовились играть, не давая ему свободных зон, от обороны и в какой-то момент попытаться организовать свою контратаку. В первом тайме, у нас, в принципе, это получалось: был хороший момент, когда вышли в контратаку. И в то же время, думаю, в первом тайме мы хорошо перекрывали зоны — не было пространства. А тот пропущенный гол со «стандарта» — это досадная общекомандная ошибка.

Тем не менее, хочу сказать, что ребята — молодцы, достойно играли. Во втором тайме пропустили после двух фланговых передач. Это уже говорит не только об ошибках, но и о том, что в составе «Манчестера» есть люди, умеющие как выдать такую фланговую передачу, так и сыграть головой в штрафной площадке, — отсюда такой результат. Хочу сказать спасибо команде: все дисциплинированно отработали, выполняли то, о чем мы договаривались. Где-то получалось, где-то — нет, но дисциплина присутствовала на протяжении всего матча", — цитирует пресс-служба УЕФА Михайлова.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035949--man-united-vs-sheriff/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шериф (Тирасполь)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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