Капитан «Байера» Ларс Бендер после победы над «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что его команда могла забить больше. Следующим соперником леверкузенцев будет «Интер».

— Соперник пытался идти вперед и создавать моменты, но нам удавалось «читать» все их задумки, — цитирует пресс-служба УЕФА Бендера. — Сегодня мы действовали почти что интуитивно, но даже несмотря на это, были вещи, которые мы можем занести себе в актив.

Сегодня у нас была возможность забить еще один или два мяча. В финальной стадии мы должны лучше реализовывать моменты, а сегодня главное, что нам удалось хорошо комбинировать с мячом, поймать нужный ритм и избежать травм.