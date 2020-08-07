Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Сегодня мы действовали почти что интуитивно». Капитан «Байера» — о победе над «Рейнджерс»

05:56
Теги:

Капитан «Байера» Ларс Бендер после победы над «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что его команда могла забить больше. Следующим соперником леверкузенцев будет «Интер».

— Соперник пытался идти вперед и создавать моменты, но нам удавалось «читать» все их задумки, — цитирует пресс-служба УЕФА Бендера. — Сегодня мы действовали почти что интуитивно, но даже несмотря на это, были вещи, которые мы можем занести себе в актив.

Сегодня у нас была возможность забить еще один или два мяча. В финальной стадии мы должны лучше реализовывать моменты, а сегодня главное, что нам удалось хорошо комбинировать с мячом, поймать нужный ритм и избежать травм.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028226--leverkusen-vs-rangers/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир