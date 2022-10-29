РИА «Новости»: стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»

В матче группового турнира Лиги Европы кипрский АЕК сыграл вничью с киевским «Динамо» (3:3), сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, во время матча одна из болельщиц киевской команда пыталась развернуть самодельный антироссийский баннер, написанный на английском языке. Стюарды отобрали баннер и порвали его.

По регламенту УЕФА на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

После этого матча с 4 очками занимает третье место в группе, «Динамо» с одним очком — на последней строчке.