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Матч «Шкендия» — «Тоттенхэм» могли аннулировать: лондонцы вовремя обратили внимание на маленькие ворота

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Жозе Моуринью обращает внимание на размер ворот. Фото The Guardian
Жозе Моуринью обращает внимание на размер ворот. Фото The Guardian
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Шкендией» в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) сообщил, что перед матчем ворота на стадионе не соответствовали регламенту. Об этом ему рассказал вратарь Джо Харт.

— Перед матчем была забавная ситуация, потому что мой вратарь сказал мне, что ворота слишком маленькие. Мы подозвали делегата УЕФА, и ворота действительно оказались на 5 см меньше, — цитирует Sky Sports Моуринью.

В результате нарушение было устранено.

В 1997 году в похожей ситуации оказался московский «Спартак»: после матча со «Сьоном» (2:2) швейцарский клуб настоял на замере ворот. УЕФА назначил переигровку, в которой красно-белые разгромили соперника 5:1.

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