Марсьяль и Погба не участвовали в тренировке «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провел тренировку перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против австрийского клуба ЛАСК. В ней не участвовали полузащитник Поль Погба и форвард Антони Марсьяль, которые восстанавливаются после травм. Об этом сообщает ВВС.

Матч ЛАСК — «МЮ» пройдет 12 марта в Австрии и начнется в 20.55 по московскому времени. Из-за ситуации с коронавирусом игра пройдет при пустых трибунах.

26-летний Поль Погба в текущем сезоне провел восемь матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. У 24-летнего Антнони Марсьяля 34 матча, 16 мячей и пять голевых передач.