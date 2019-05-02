Главный тренер "Валенсии"​ Марселино поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против "Арсенала". Встреча состоится сегодня, 2 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– В оценке соперника мы отталкиваемся от матча "Арсенала" против "Наполи". Не надо заблуждаться – нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но надеюсь и лондонцам тоже, - приводит слова Марселино пресс-служба УЕФА.

Я убежден, что игроки прекрасно осознают, насколько важный это момент. Мы с ними на одной волне, ведь провели вместе уже 55 матчей и пережили немало трудностей. Мы противостояли сильным командам, и у нас самих много талантливых футболистов.

"Валенсия" хочет принять участие в двух финалах (Кубок Испании и Лига Европы), так как хотим радовать болельщиков, а также это станет доказательством нам самим, что мы движемся в верном направлении. Однако это сложно. Если мы за сотню лет ни разу не участвовали в двух финалах в один год, значит это непросто.