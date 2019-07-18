"Лиепая" прошла минское "Динамо" под руководством Гуренко в 1-м отборочном раунде Лиги Европы

Минское "Динамо" не смогло выйти во 2-й отборочный раунд Лиги Европы. Команда под руководством Сергея Гуренко на своем поле проиграла латышской "Лиепае" (1:2).

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Динамо" Мн (Белоруссия) - "Лиепая" (Латвия) - 1:2 (0:1)

Голы: Спэтару, 10 (0:1). Додо, 70 (0:2). Ралькевич, 90+1 - в свои ворота (1:2).

Судья: Уолш (Шотландия).

18 июля. Минск. Стадион "Динамо".

Первый матч – 1:1.

"Левски" (Болгария) – "Ружомберок" (Словакия) – 2:0 (1:0)

Голы: Мариани, 33 (1:0). Алар, 90+2 (2:0).

Судья: Банарь (Молдавия).

18 июля. София. Стадион "Georgi Asparuhov".

Первый матч – 2:0.

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