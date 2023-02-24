Хави: «Барселоне» не хватало хладнокровия во втором тайме»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Нам не хватало хладнокровия во втором тайме. Нужно проявлять больше терпения. Проиграли из-за мелочей. Они дважды забили после наших потерь. В целом, мы неплохо играли, мы сражались и хорошо смотрелись против топовой команды. Очень жалко, что проиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.