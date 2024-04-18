Главный тренер «Бенфики» Шмидт рассказал о настрое на ответный матч с «Марселем»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от ответного матча команды против «Марселя» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Конечно, если не пропустим, то выйдем в полуфинал. Но мы не можем просто обороняться, мы должны играть смело, забивать голы и использовать свои лучшие качества.

Я знаю, что наши болельщики постараются и поддержат нас. Мы всегда можем на них рассчитывать. Они очень требовательны, они хотят этого полуфинала, но и мы тоже. Мы будем бороться вместе ради нашей общей цели«, — цитирует Шмидта сайт УЕФА.