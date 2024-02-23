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23 февраля, 01:01

Гол Кухты помог «Спарте» обыграть «Галатасарай» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 февраля. Спарта — Галатасарай.
Фото Reuters

Пражская «Спарта» выиграла у «Галатасарая» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 4:1. Встреча прошла в Чехии.

В первом тайме команды обменялись голами. В концовке встречи забил экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта, но ВАР отменил гол. На 70-й минуте гости остались в меньшинстве, после чего хозяева забили дважды. На последних секундах встречи бывший игрок московской команды забил четвертый мяч «Спарты».

В первой встрече выиграли стамбульцы с преимущество в один мяч (3:2), поэтому чешская команда вышла в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
4:1
Галатасарай

Лиссабоский «Спортинг» на своем поле сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) и благодаря победе в первой встрече (3:1) прошел в следующую стадию.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:1
Янг Бойз

«Марсель» победил «Шахтер» (3:1) благодаря голу и голевой передаче Пьера-Эмерика Обамеянга. Французская команда по сумме двух встреч пробилась в 1/8 финала турнира. Первая игра завершилась ничьей — 2:2,

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
Шахтер Д

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/playoff/
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Марсель
ФК Спарта (Прага)
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Янг Бойз
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