Гол Кухты помог «Спарте» обыграть «Галатасарай» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Пражская «Спарта» выиграла у «Галатасарая» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 4:1. Встреча прошла в Чехии.

В первом тайме команды обменялись голами. В концовке встречи забил экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта, но ВАР отменил гол. На 70-й минуте гости остались в меньшинстве, после чего хозяева забили дважды. На последних секундах встречи бывший игрок московской команды забил четвертый мяч «Спарты».

В первой встрече выиграли стамбульцы с преимущество в один мяч (3:2), поэтому чешская команда вышла в 1/8 финала.

Лиссабоский «Спортинг» на своем поле сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) и благодаря победе в первой встрече (3:1) прошел в следующую стадию.

«Марсель» победил «Шахтер» (3:1) благодаря голу и голевой передаче Пьера-Эмерика Обамеянга. Французская команда по сумме двух встреч пробилась в 1/8 финала турнира. Первая игра завершилась ничьей — 2:2,

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.