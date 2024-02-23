Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

Победы по сумме двух встреч одержали «Марсель» (Франция), пражская «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия). Они будут «несеяными» при жеребьевке.

Сеяными будут следующие команды: «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия), «Брайтон» (Англия), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), пражская «Славия» (Чехия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Первые матчи запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.