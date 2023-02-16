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Сегодня, 14:38

Деменко поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

«Необычно видеть эти команды в Лиге Европы. «Барселона» сама упустила этот момент, хотя сейчас они идут в топе. Был спад у команды, сейчас она собралась. «Манчестер Юнайтед» — команда высокого уровня, но попала только в Лигу Европы. Игра хорошая, потому что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сейчас находятся в отличной форме в своих внутренних чемпионатах. «Барселона» вышла на первое место в ла лиге. Такие команды хочется видеть в Лиге чемпионов. Главный тренер «Барселоны» Хави недавно сказал, что его злит, когда он слышит гимн Лиги чемпионов. Потому что эти клубы привыкли играть на высшем уровне. В этом матче я буду смотреть хороший футбол, приятно смотреть на обе эти команды, но предпочтение ни одной не отдаю», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

16 февраля пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 20:45 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10655504-demenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-1-16-finala-ligi-evropy-barselona-manchester-yunajted.html
Максим Деменко
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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