Бергвалль: «В «Тоттенхэме» не имеет значения, юн ты или нет: если хорош, то будешь играть»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль прокомментировал победу над «АЗ» в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Я очень рад выпавшему шансу. Мне всего 18, я пришел из шведской лиги, и разница велика. Тренируясь каждый день с этими игроками, постоянно растешь. Первые несколько месяцев я попросту ко всему привыкал, и нужно продолжать дальше.

Справа вы видели сегодня меня, а также Арчи [Грея] и Майки [Мура]. Не имеет значения, юн ты или нет: если хорош, то будешь играть. И сегодня, я думаю, мы это доказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Бергвалля.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).