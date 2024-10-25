Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:38

Онана — о ничьей с «Фенербахче»: «Это разочарование и для меня, и для болельщиков, и для клуба»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андре Онана.
Фото Reuters

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Это разочарование и для меня, и для болельщиков, и для клуба. Будучи игроками «Манчестер Юнайтед», мы обязаны стремиться к победе, которой и пытались сегодня добиться. Ну, хотя бы не проиграли. Мы недовольны, конечно же, но надо двигаться дальше.

Во втором тайме мы лучше держали все под контролем. Порой футбол состоит из случайностей. Нам пришлось проявить характер после гола соперника. Мы были сильнее него», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» — на 14-й строчке (5 очков).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Источник: Официальный сайт УЕФА
Андре Онана
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Читайте также
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Моуринью об удалении в игре с «МЮ»: «Тюрпен одним глазом смотрит на меня, другой на поле»

Моуринью: «Онана — игрок, определивший результат»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости