Дрэгушин: «Молодежь в матче с «АЗ» показала, что достойна того, чтобы играть в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин прокомментировал победу над «АЗ» (1:0) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Против нас соперник сыграл хорошо. Он оказывал давление на нас, удерживал мяч, и нам всю игру приходилось прессинговать. В целом, мы хорошо провели игру. Надо продолжать дальше в том же духе и добиваться новых побед. У нас замечательная молодежь. Рядом с нами она на тренировках растет день ото дня и сегодня показала, что достойна того, чтобы играть в «Тоттенхэме», — цитирует пресс-служба УЕФА Дрэгушина.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).