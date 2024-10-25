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Дрэгушин: «Молодежь в матче с «АЗ» показала, что достойна того, чтобы играть в «Тоттенхэме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин прокомментировал победу над «АЗ» (1:0) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Против нас соперник сыграл хорошо. Он оказывал давление на нас, удерживал мяч, и нам всю игру приходилось прессинговать. В целом, мы хорошо провели игру. Надо продолжать дальше в том же духе и добиваться новых побед. У нас замечательная молодежь. Рядом с нами она на тренировках растет день ото дня и сегодня показала, что достойна того, чтобы играть в «Тоттенхэме», — цитирует пресс-служба УЕФА Дрэгушина.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Источник: Официальный сайт УЕФА
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