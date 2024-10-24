ПАОК Чалова и Оздоева вырвал ничью в матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень»

ПАОК сыграл вничью с «Викторией» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:2.

В составе греческой команды отличились Тарик Тиссаудали и Абдул Баба. У «Виктории» голы забили Милан Гавел и Матей Выдра.

На 70-й минуте с поля был удален защитник «Виктории» Сампсон Двех, получивший вторую желтую карточку.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 84-й минуте, не отметившись результативными действиями. Его одноклубник и соотечественник Магомед Оздоев провел всю игру в запасе.

«Виктория» набрала три очка и переместилась на 18-е место в таблице. ПАОК идет 30-м с одним баллом.

В следующем матче еврокубкового турнира ПАОК сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед», а «Виктория» примет «Реал Сосьедад». Обе встречи пройдут 7 ноября.

В параллельной игре «Аякс» разгромил «Карабах» со счетом 3:0. Азербайджанская команда заканчивала матч вдевятером.