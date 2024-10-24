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«Реал Сосьедад» победил тель-авивский «Маккаби» в матче Лиги Европы, Захарян не играл из-за травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Маккаби» из Тель-Авива в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

За испанский клуб голы забили Хон Пачеко и Серхио Гомес. У израильской команды мяч на счету Дора Тургемана, которого ранее связывали с переходом в ЦСКА.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч, так как продолжает восстановление от травмы.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. FK Partizan (Белград)
Маккаби Тель-Авив
1:2
Реал Сосьедад

В двух других встречах игрового дня «Ференцварош» победил «Ниццу» (1:0), а «Мидтъюланн» оказался сильнее «Юнион Сен-Жиллуа» (1:0).

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:0
Ницца
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
1:0
Юнион

Лига Европы УЕФА
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Реал Сосьедад
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