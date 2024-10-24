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Сегодня, 18:45

«Рома» — «Динамо» Киев: смотреть матч Лиги Европы онлайн

«Рома» встретится с киевским «Динамо» в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рома» встретится с киевским «Динамо» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки. Также стриминговый сервис ведет перекличку всех игр дня Лиги Европы в одной трансляции.

С основными событиями игры «Рома» — «Динамо» Киев можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. Olimpico (Рим)
Рома
Динамо К

В первых двух турах общего этапа Лиги Европы «Рома» набрала одно очко: римляне сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) и уступили «Эльфсборгу» (0:1). Киевляне стартовали в турнире с двух поражений — от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Рома
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