«Рома» встретится с киевским «Динамо» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

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С основными событиями игры «Рома» — «Динамо» Киев можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первых двух турах общего этапа Лиги Европы «Рома» набрала одно очко: римляне сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) и уступили «Эльфсборгу» (0:1). Киевляне стартовали в турнире с двух поражений — от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2).