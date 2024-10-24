«Маккаби» примет «Реал Сосьедад» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Игра состоится на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Маккаби» — «Реал Сосьедад» будут следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

По результатам 2-х туров ЛЕ сезона 2024/2025 израильский клуб не смог набрать ни одного очка и занимает 32-е место в турнирной таблице. Команда из Испании с 1-м баллом располагается на 24-й строчке.

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