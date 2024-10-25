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Моуринью об удалении в игре с «МЮ»: «Тюрпен одним глазом смотрит на меня, другой на поле»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал удаление в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в общем этапе Лиги Европы.

Португалец получил красную карточку на 58-й минуте встречи за недовольство работой рефери Клемана Тюрпена.

«Я не хочу говорить об этом. [Тюрпен] сказал мне что-то невероятное. Он сказал, что одновременно видит ситуацию в штрафной и мое поведение на бровке. Я его с этим поздравил, ведь это потрясающе. Его периферическое зрение во время игры, когда все бегут со скоростью 100 миль/ч. Одним глазом он принимает решение о пенальти, а вторым — смотрит на меня. Поэтому он один из лучших рефери в мире», — сказал Моуринью после игры.

«Фенербахче» набрал 5 очков после трех туров общего этапа и занимает 14-е место в таблице Лиги Европы. «МЮ» с 3 очками — на 21-й строчке.

Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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