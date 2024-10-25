Моуринью только однажды проиграл «МЮ» в 12 домашних матчах

«Фенербахче» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

Как сообщает Opta, главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью за свою тренерскую карьеру проиграл всего 1 раз в 12 домашних матчах против «МЮ»: 5 побед и 6 ничьих.

Ранее португальский специалист работал с «Ромой», «Тоттенхэмом», «Челси», «Реалом», «Интером» и «Порту». В домашнем матче проиграл «Манчестер Юнайтед» он только во главе «шпор».