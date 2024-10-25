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Сегодня, 03:35

Моуринью только однажды проиграл «МЮ» в 12 домашних матчах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

«Фенербахче» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

Как сообщает Opta, главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью за свою тренерскую карьеру проиграл всего 1 раз в 12 домашних матчах против «МЮ»: 5 побед и 6 ничьих.

Ранее португальский специалист работал с «Ромой», «Тоттенхэмом», «Челси», «Реалом», «Интером» и «Порту». В домашнем матче проиграл «Манчестер Юнайтед» он только во главе «шпор».

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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