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24 октября, 23:54

«Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» сыграли вничью в Стамбуле, Моуринью был удален

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в матче общего этапа Лиги Европы — 1:1.

У гостей гол в первом тайме забил Кристиан Эриксен. Хозяева отыгрались во второй половине матча — отметился Юссеф Эн-Несири.

На 58-й минуте красную карточку за недовольство работой арбитра получил главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуринью.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:1
Ман. Юнайтед

В параллельном матче «Тоттенхэм» дома обыграл АЗ благодаря реализованному пенальти Ришарлисона — 1:0.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
1:0
АЗ

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Моуринью удален во втором тайме матча «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

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