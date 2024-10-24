«Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» сыграли вничью в Стамбуле, Моуринью был удален

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в матче общего этапа Лиги Европы — 1:1.

У гостей гол в первом тайме забил Кристиан Эриксен. Хозяева отыгрались во второй половине матча — отметился Юссеф Эн-Несири.

На 58-й минуте красную карточку за недовольство работой арбитра получил главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуринью.

В параллельном матче «Тоттенхэм» дома обыграл АЗ благодаря реализованному пенальти Ришарлисона — 1:0.