БАТЭ и «Кайрат» вылетели из Лиги Европы
Продолжаются матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.
Софийский ЦСКА победил БАТЭ (2:0). «Маккаби» из Хайфы переиграло «Кайрат» со счетом 2:1.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
«Хибернианс» (Мальта) — «Фехервар» (Венгрия) — 0:1 (0:0)
Гол: Николов, 61.
Удаление: Шодия (Хибернианс), 90+3.
Судья: Стоянов (Болгария).
17 сентября. Та Кали. Стадион «Национальный»
«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:1 (1:1)
Голы: Ашкенази, 31 (1:0). Вагнер Лав, 45+1 (1:1). Рукавица, 72 (2:1).
Судья: Кристофферсен (Дания).
17 сентября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
ЦСКА София (Болгария) — БАТЭ (Белоруссия) — 2:0 (1:0)
Голы: Соу, 44 (1:0). Кэри, 90+5 (2:0).
Нереализованный пенальти: Милич (БАТЭ), 33 (вратарь)
Судья: Фесник (Румыния).
17 сентября. София. Стадион Болгарской Армии.
ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Кипр) — 0:1 (0:0)
Гол: Салаи, 50.
Судья: Мареска (Италия).
17 сентября. Ираклион. Стадион «Теодорос Вардиноянис».
«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия) — 2:1 (2:0)
Голы: Саппинен, 7 (1:0). Лиландер, 37 (2:0). Финнбогасон, 75 (2:1).
Предупреждение: Йоунассон, 30.
Удаление: Йоунассон (КР Рейкьявик), 58.
Судья: Крингстад (Норвегия).
17 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
«КуПС» (Финляндия) — «Слован» Братислава (Словакия) — 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти — 4:3
Голы: Медвед, 111 (0:1). Удо, 120 (1:1).
Судья: Чинков (Болгария).
17 сентября. Куопио. Стадион «Куопион Кескускенття».
«Конна'с Куэй» (Уэльс) — «Динамо Тб» (Грузия) — 0:1 (0:0)
Гол: Габедава, 90+7 — с пенальти.
Судья: Дюрье (Люксембург).
17 сентября. Рексем. Стадион «Racecourse Ground».
«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар) — 2:1 (1:0)
Голы: Эдвардс, 42 (1:0). Гальярдо, 57 (1:1). Ульвестад, 69 — с пенальти (2:1).
Удаление: Алекс Кильо (Европа), 62.
Судья: Фраппар (Франция).
17 сентября. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».
«Лачи» (Албания) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 1:2 (0:0)
Голы: Нвабуезе, 59 (1:0). Агудело, 90+1 (1:1). Варенн, 90+3 (1:2).
Удаление: Делиу (Лачи), 86.
Судья: Камфайс (Голландия).
17 сентября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена».
«Олимпия Л» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:3 д.в. (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Иванович, 19 (1:0). Билбия, 51 (1:1). Вомбергар, 81 (2:1). Билбия, 84 (2:2). Иванчич, 92 (2:3).
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
17 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».