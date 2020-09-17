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БАТЭ и «Кайрат» вылетели из Лиги Европы

22:09
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Продолжаются матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.

Софийский ЦСКА победил БАТЭ (2:0). «Маккаби» из Хайфы переиграло «Кайрат» со счетом 2:1.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Хибернианс» (Мальта) — «Фехервар» (Венгрия) — 0:1 (0:0)

Гол: Николов, 61.

Удаление: Шодия (Хибернианс), 90+3.

Судья: Стоянов (Болгария).

17 сентября. Та Кали. Стадион «Национальный»

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:1 (1:1)

Голы: Ашкенази, 31 (1:0). Вагнер Лав, 45+1 (1:1). Рукавица, 72 (2:1).

Судья: Кристофферсен (Дания).

17 сентября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

ЦСКА София (Болгария) — БАТЭ (Белоруссия) — 2:0 (1:0)

Голы: Соу, 44 (1:0). Кэри, 90+5 (2:0).

Нереализованный пенальти: Милич (БАТЭ), 33 (вратарь)

Судья: Фесник (Румыния).

17 сентября. София. Стадион Болгарской Армии.

ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Кипр) — 0:1 (0:0)

Гол: Салаи, 50.

Судья: Мареска (Италия).

17 сентября. Ираклион. Стадион «Теодорос Вардиноянис».

«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия) — 2:1 (2:0)

Голы: Саппинен, 7 (1:0). Лиландер, 37 (2:0). Финнбогасон, 75 (2:1).

Предупреждение: Йоунассон, 30.

Удаление: Йоунассон (КР Рейкьявик), 58.

Судья: Крингстад (Норвегия).

17 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

«КуПС» (Финляндия) — «Слован» Братислава (Словакия) — 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти — 4:3

Голы: Медвед, 111 (0:1). Удо, 120 (1:1).

Судья: Чинков (Болгария).

17 сентября. Куопио. Стадион «Куопион Кескускенття».

«Конна'с Куэй» (Уэльс) — «Динамо Тб» (Грузия) — 0:1 (0:0)

Гол: Габедава, 90+7 — с пенальти.

Судья: Дюрье (Люксембург).

17 сентября. Рексем. Стадион «Racecourse Ground».

«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар) — 2:1 (1:0)

Голы: Эдвардс, 42 (1:0). Гальярдо, 57 (1:1). Ульвестад, 69 — с пенальти (2:1).

Удаление: Алекс Кильо (Европа), 62.

Судья: Фраппар (Франция).

17 сентября. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».

«Лачи» (Албания) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 1:2 (0:0)

Голы: Нвабуезе, 59 (1:0). Агудело, 90+1 (1:1). Варенн, 90+3 (1:2).

Удаление: Делиу (Лачи), 86.

Судья: Камфайс (Голландия).

17 сентября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена».

«Олимпия Л» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:3 д.в. (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Иванович, 19 (1:0). Билбия, 51 (1:1). Вомбергар, 81 (2:1). Билбия, 84 (2:2). Иванчич, 92 (2:3).

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

17 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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