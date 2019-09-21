«Антверпен» наказан частичным закрытием трибун
УЕФА наказал «Антверпен» частичным закрытием трибун на ближайший домашний матч под эгидой организации, сообщает Gazet van Antwerpen.
29 августа бельгийский клуб уступил на своем поле голландскому «АЗ» (1:4) в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и не смог выйти в групповую стадию турнира. Во время игры на одной из трибун появился запрещенный баннер, а болельщики использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.
На ближайшем еврокубковом матче «Антверпен» должен закрыть часть трибун и разместить баннер с логотипом УЕФА и надписью #EqualGame. Кроме того, бельгийский клуб был оштрафован на 46250 евро.
Вратарь «Антверпена» Синан Болат дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА за оскорбления официальных лиц матча.
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