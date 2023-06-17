Сперцян и Тикнизян поучаствовали в яркой победе Армении, Мбаппе размялся на Гибралтаре, Кейн установил рекорд Англии

Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Жиру — король воздуха

Группа B

Мбаппе оказывается в центре внимания даже до матчей национальной команды. Весной — перед стартом отборочного цикла — все только и обсуждали, что обиду Гризманна после решения Дидье Дешама передать Килиану капитанскую повязку. Сейчас же вся Франция говорила о возможном уходе форварда из «ПСЖ» после отказа продлевать контракт до 2025 года.

Однако Мбаппе, несмотря на желание клуба в такой ситуации заработать на продаже своей звезды, обещает остаться в Париже. За сборную же он снова забил, реализовав пенальти в концовке первого тайма. Как ни странно, это был лишь второй в матче гол, хотя началось все с неотразимого удара Жиру, который в сборной уже 16 раз посылал мяч в сетку головой (в 21 веке это на десять больше, чем у Тьерри Анри).

В целом же все получилось ожидаем банально, а до крупного счет вырос после того, как прострел Мбаппе привел к автоголу. Франция уверенно лидирует с тремя победами в трех матчах. А идущая второй Греция оторвалась от Нидерландов благодаря реализованному пенальти и шикарной голевой передаче Бакасетаса.

Группа B И В Н П М О Франция 3 3 0 0 8-0 9 Греция 2 2 0 0 5-1 6 Нидерланды 2 1 0 1 3-4 3 Ирландия 2 0 0 2 1-3 0 Гибралтар 3 0 0 3 0-9 0

«Десятка» для Трента

Группа С

Футболисты «Манчестер Сити» и персонально Грилиш так бурно отметили победу в Лиге чемпионов, что Гарет Саутгейт не собирался использовать «горожан» в первой летней игре. Исключение сделали только для вышедшего на замену Фодена. Зато в отсутствие Уокера, который заранее извинился перед тренером, в шутку пообещав выпить все, что увидит перед собой, болельщики смогли увидеть роскошный удар Александра-Арнолда с дальней дистанции.

Не забивавший за сборную с 2018 года защитник «Ливерпуля» словно старался показать, что ему не зря достался нетипичный для его амплуа десятый номер. А самой большой проблемой для мальтийских защитников стал Кейн. Один игрок обороны, опередив форварда, поразил собственные ворота. Другой снес Харри в штрафной, и тот сам наказал соперника за грубость. Так снайпер «Тоттенхэма» стал первым в истории англичанином, забившим за сборную 50 мячей в турнирных матчах. И это ожидаемо случилось в отборе на Евро, где Кейн отличается в 11 играх подряд.

Группа C И В Н П М О Англия 3 3 0 0 8-1 9 Украина 2 1 0 1 3-4 3 Италия 2 1 0 1 3-2 3 Македония 2 1 0 1 4-4 3 Мальта 3 0 0 3 1-8 0

Шикарная Армения

Группа D

Когда в дебюте арбитр никак не среагировал на стык в центре поля, после чего валлийцы разогнали стремительную атаку с завершающим пасом Джонсона на замкнувшего дальнюю штангу Джеймса, кто-то поспешно предрек незавидную участь сборной Армении. Только сейчас это совсем не та команда, которая может сломаться от одного неприятного эпизода. И когда дело дошло до схожей ситуации, гости сами пошли в не менее жесткий встречный отбор, после чего подача Сперцяна завершилась прицельным ударом выступающего за вторую команду «Баварии» и проводившего лишь второй матч за сборную Раноса.

Этот форвард — герой матча наряду с автором другого дубля Селарайяном. Именно Ранос стал автором победного гола. А если бы не штанга, 19-летний форвард и вовсе мог оформить хет-трик. Снял же все вопросы Селарайан, на счету которого результативная передача и два попадания в верхние углы. В первом случае — когда Армения начала свой камбэк — натурализованному аргентинцу ассистировал набравший отличную форму Тикнизян.

Теперь — после первой победы в отборочном цикле — армянская команда может навязать борьбу Уэльсу и Турции, а также обойти занятую Лигой наций Хорватию, если в следующем туре обыграет дома Латвию. Неизвестно, воссттановятся ли прибалты послу кошмарного проигрыша Турции. Отыграться на четвертой добавленной минуте и пропустить в следующей атаке после ошибки голкипера — почти нокаут.

Группа D И В Н П М О Турция 3 2 0 1 5-5 6 Хорватия 2 1 1 0 3-1 4 Уэльс 3 1 1 1 4-5 4 Армения 2 1 0 1 5-4 3 Латвия 2 0 0 2 2-4 0

Драма в Копенгагене и гол с углового

Группа Н

Дания, проиграв весной в Казахстане, словно приходила в себя целый тайм, ограничившись одним ударом по североирландским воротам. Но даже когда сразу после перерыва Винн открыл счет, это не стало гарантией успеха. Концовка же превратилась в настоящую драму, и ВАР потребовалось четыре минуты, чтобы отменить ответный гол гостей. Сказочного сюжета в виде спасительного удара в компенсированное время в исполнении 18-летнего дебютанта Маршалла не случилось. Соответственно Казахстан, легко разобравшийся с Сан-Марино, не стал единоличным лидером группы.

Группа H И В Н П М О Дания 3 2 0 1 6-4 6 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 Словения 3 2 0 1 4-3 6 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

Группа I

Белоруссия была близка к первой победе, соавтором которой мог стать отметившийся голевой передачей торпедовец Юзепчук. Однако в концовке наших соседей сломал пенальти. Настолько, что в компенсированное время Израиль забил победный гол прямым ударом с углового при очевидной ошибке голкипера.