Сербские и албанские болельщики подрались в Гельзенкирхене

Перед матчем группового турнира Евро-2024 между сборными Сербии и Англии произошла стычка болельщиков.

Сербские и албанские болельщики устроили драку в одном из баров Гельзенкирхена. После приезда полиции фанаты разбежались, нескольких человек удалось задержать.

Некоторые источники сообщали, что в стычке участвовали фанаты Сербии и Англии.

Матч Сербия — Англия пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 мск. Также в группе C сыграют Словения и Дания.