Жемалетдинов пожелал скорейшего выздоровления Кристиану Эриксену

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов пожелал скорейшего выздоровления игроку сборной Дании Кристиану Эриксену.

— Момент с Эриксеном? Это ужасно. Соболезную ему и желаю здоровья. Всех деталей мы не знаем, наверное, и не узнаем. Хочется, чтобы таких моментов не было в футболе. Обидно, что игрок такого уровня так вылетел в первом же матче Евро, — сказал Жемалетдинов.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

(Севастиан Терлецкий)