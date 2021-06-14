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Губерниев отреагировал на истерику Бузовой в прямом эфире

18:40
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».

В прямом эфире Губерниев спросил у нее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Это вызвало очень бурную реакцию у Бузовой и даже довело ее до слез.

«Даме — снисхождение. И маленькая наша любовь», — сказал Губерниев в эфире matchtv.ru после того, как Бузова покинула студию.

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