Губерниев отреагировал на истерику Бузовой в прямом эфире
18:40
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».
В прямом эфире Губерниев спросил у нее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»
Это вызвало очень бурную реакцию у Бузовой и даже довело ее до слез.
«Даме — снисхождение. И маленькая наша любовь», — сказал Губерниев в эфире matchtv.ru после того, как Бузова покинула студию.
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