Губерниев отреагировал на истерику Бузовой в прямом эфире

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».

В прямом эфире Губерниев спросил у нее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Это вызвало очень бурную реакцию у Бузовой и даже довело ее до слез.

«Даме — снисхождение. И маленькая наша любовь», — сказал Губерниев в эфире matchtv.ru после того, как Бузова покинула студию.