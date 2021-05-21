Врач сборной России заявил о высоком уровне антител к коронавирусу у большинства игроков национальной команды

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что у большинства игроков национальной команды высокий уровень антител к коронавирусу.

«Несколько дней назад получили протокол из РФС, в котором четко прописаны действия по результатам тестов на COVID. Мы отправим в УЕФА сведения о всех футболистах, которые переболели, об уровне антител. Надеемся, кого-то сможем освободить от ПЦР-тестов. Вакцинация не освобождает от сдачи тестов. Часть ребят переболели, кто-то делал вакцинацию, поэтому у большинства высокий уровень антител.



Во время Евро после каждого матча футболисты сдают тесты. Вероятно, будет еще ряд тестов до старта турнира», — рассказал Безуглов.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)