Врач сборной России Безуглов рассказал о повреждении у Антона Заболотного

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов национальной команды перед сбором в Австрии. Безуглов отметил, что форвард «Сочи» Антон Заболотный тренировался с ограничениями из-за травмы.

«Полностью здоровой команды не бывает. Есть отдельные жалобы. Антон Заболотный начал тренировки с ограничениями. Небольшие проблемы с тазом. Постоянно находимся в контакте с руководством ЦСКА. В Австрию завтра улетаем в хорошем настроении, в целом все нормально», — сказал Безуглов.

Завтра, 22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире россияне сыграют в одной группе с Бельгией, Финляндией и Данией.