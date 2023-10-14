Сборная Сербии с Эраковичем уступила Венгрии в отборе Евро-2024

Сборная Сербии на выезде проиграла Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:2.

Счет на 20-й минуте открыл Барнабаш Варга. На 33-й минуте отличился защитник сербов Страхиня Павлович, но уже через минуту Роланд Шоллои снова вывел венгров вперед.

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович вышел в стартовом составе сборной Сербии и был заменен на 46-й минуте. Защитник «Спартака» Срджан Бабич провел всю игру на скамейке запасных.

Сборная Венгрии (13 очков) возглавляет таблицу группы G после 5 матчей. Сербия (10) идет второй после 6 игр.

В следующем матче венгры в гостях сыграют с Литвой, а Сербия на своем поле примет Черногорию. Обе встречи состоятся 17 октября.