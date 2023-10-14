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14 октября, 23:43

Сборная Сербии с Эраковичем уступила Венгрии в отборе Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Венгрия — Сербия.
Фото Reuters

Сборная Сербии на выезде проиграла Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:2.

Счет на 20-й минуте открыл Барнабаш Варга. На 33-й минуте отличился защитник сербов Страхиня Павлович, но уже через минуту Роланд Шоллои снова вывел венгров вперед.

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович вышел в стартовом составе сборной Сербии и был заменен на 46-й минуте. Защитник «Спартака» Срджан Бабич провел всю игру на скамейке запасных.

Сборная Венгрии (13 очков) возглавляет таблицу группы G после 5 матчей. Сербия (10) идет второй после 6 игр.

В следующем матче венгры в гостях сыграют с Литвой, а Сербия на своем поле примет Черногорию. Обе встречи состоятся 17 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
14 окт, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
2:1
Сербия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Страхиня Эракович
Чемпионат Европы по футболу
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