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Венгрия — Черногория: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Видеотрансляция матча отбора Евро-2024 Венгрия — Черногория начнется в 16.50 мск 19 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Венгрии.
Доминик Собослаи (с капитанской повязкой) вместе с партнерами по сборной Венгрии.
Фото Global Look Press

19 ноября сборная Венгрии по футболу на своем поле в Будапеште сыграет против Черногории в матче группы G отборочного турнира на Евро-2024. Встреча пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 1» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры Венгрия — Черногория. Начало — в 16.50 мск.

Ключевые события противостояния Венгрия — Черногория будут доступны в матч-центре «СЭ».

Венгры, которые досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024, лидируют в турнирной таблице группы с 15 очками. Черногория — третья с 11 баллами.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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