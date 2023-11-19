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Сегодня, 15:30

Сербия — Болгария: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры Сербия — Болгария на «Матч ТВ» начнется в 16.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Душан Влахович.
Душан Влахович.
Фото Global Look Press

Сборная Сербии по футболу сыграет против Болгарии в матче группы G отборочного турнира на чемпионат Европы-2024 19 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Дубочица» в городе Лесковац. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Сербия — Болгария можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.50 мск. Прямой эфир игры также пройдет на «Матч Премьер» и «Матч Футбол 2».

Следить за ключевыми событиями игры Сербия — Болгария можно с помощью матч-центра «СЭ».

Сербы с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице группы G. Болгария располагается на пятой, последней строчке с тремя баллами.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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