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Сегодня, 03:03

Ван Дейк — о победе над сборной Греции": «Мы ожидали тяжелого поединка, что и произошло»

Сергей Разин
корреспондент
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Греции (1:0).

«Мы ожидали тяжелого поединка, что и произошло. Мы упустили несколько возможностей завершить матч раньше. На последних минутах Греция представила еще двух нападающих, и нам пришлось выжить. К счастью, нам удалось добиться успеха», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк. Он реализовал пенальти на 93-й минуте.

Сборная Нидерландов занимает второе место в группе B, набрав 12 очков в 6 матчах. Греция — на третьем месте (12 очков в 7 играх).

Вирджил ван Дейк
Сборная Греции по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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