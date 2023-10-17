Куман — о победе над Грецией: «Нужно было быть очень осторожным, чтобы не уступить»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Греции (1:0).

«Мы должны были решить исход матча задолго до пенальти в добавленное время. Греция выпустила троих нападающих, и внезапно игроки оказались на своих позициях. У нас был комфортный первый тайм, но мы должны были забить пенальти. После этого матч стал другим. Мы продолжали верить в себя. Греция не создавала моментов, но нам нужно было быть очень осторожными, чтобы не уступить», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк. Он реализовал пенальти на 93-й минуте.

Сборная Нидерландов занимает второе место в группе B, набрав 12 очков в 6 матчах. Греция — на третьем месте (12 очков в 7 играх).