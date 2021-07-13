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В Манчестере восстановили граффити с Рэшфордом

20:47
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В Манчестере восстановили граффити, на котором изображен нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд.

После проигрыша команды Гарета Саутгейта сборной Италии в решающем матче чемпионата Европы (1:1, 2:3 по пенальти) вандалы атаковали в Манчестере граффити с изображением нападающего «Манчестер Юнайтед» и английской сборной. В серии послематчевых 11-метровых форвард стал автором одного из нереализованных пенальти, что и стало причиной агрессии в его адрес.

На следующий день после финала — в понедельник, 12 июля — местные жители заклеили ругань, появившуюся на мурале, а затем развесили на нем сердечки и записки с добрыми пожеланиями.

Сегодня, 13 июля, художник полностью восстановил изображение, которое появилось в Манчестере в конце прошлого года.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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