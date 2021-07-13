В Манчестере восстановили граффити с Рэшфордом
20:47
В Манчестере восстановили граффити, на котором изображен нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд.
После проигрыша команды Гарета Саутгейта сборной Италии в решающем матче чемпионата Европы (1:1, 2:3 по пенальти) вандалы атаковали в Манчестере граффити с изображением нападающего «Манчестер Юнайтед» и английской сборной. В серии послематчевых 11-метровых форвард стал автором одного из нереализованных пенальти, что и стало причиной агрессии в его адрес.
На следующий день после финала — в понедельник, 12 июля — местные жители заклеили ругань, появившуюся на мурале, а затем развесили на нем сердечки и записки с добрыми пожеланиями.
Сегодня, 13 июля, художник полностью восстановил изображение, которое появилось в Манчестере в конце прошлого года.
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