В Манчестере восстановили граффити с Рэшфордом

В Манчестере восстановили граффити, на котором изображен нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд.

Monday: vandalised mural was covered in love hearts and heartfelt messages.



Today: the mural is repainted and repaired.



Love always wins ?#MUFC @MarcusRashford pic.twitter.com/fzJPRNXQ42 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2021

После проигрыша команды Гарета Саутгейта сборной Италии в решающем матче чемпионата Европы (1:1, 2:3 по пенальти) вандалы атаковали в Манчестере граффити с изображением нападающего «Манчестер Юнайтед» и английской сборной. В серии послематчевых 11-метровых форвард стал автором одного из нереализованных пенальти, что и стало причиной агрессии в его адрес.

На следующий день после финала — в понедельник, 12 июля — местные жители заклеили ругань, появившуюся на мурале, а затем развесили на нем сердечки и записки с добрыми пожеланиями.

Сегодня, 13 июля, художник полностью восстановил изображение, которое появилось в Манчестере в конце прошлого года.