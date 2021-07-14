Экс-нападающий «Локомотива» Эдер встал на защиту Санчо, Рэшфорда и Сака

Экс-нападающий «Локомотива» Эдер разочарован расистскими оскорблениями в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 против Италии. Португальский форвард перед этой игрой выносил на поле главный трофей турнира.

«Я планировал опубликовать видео или фотографию с собой и кубком, чтобы поделиться этим удивительным опытом и эмоциями большой чести. Но, вернувшись домой, все время думаю об этих трех талантливых футболистах, молодых парнях, которые отстаивают свою страну, выкладываются на полную, которые теперь не только винят себя за поражение, но, вдобавок ко всему, имеют дело с расистами и оскорбления, что заставляет меня злиться.

Вероятно, 99 процентов чернокожих, наблюдающих за игрой, сразу же понимали, что это приведет к расистской обратной стороне. Это показывает, что расизм все еще присутствует не только в футбольном мире, но и во всем нашем обществе. Вот почему футбольное сообщество должно быть примером и не допускать расизма. Потому что это всего лишь один пример того, что происходит каждый божий день, и большая часть этого никогда не попадает в социальные сети», — написал Эдер в Instagram.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Рэшфорд, Санчо и Сака. Все они вышли на замену по ходу матча.

12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.