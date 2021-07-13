Петиция с требованием переиграть финал Евро-2020 собрала более 110 тысяч подписей

В интернете набирает популярность петиция с требованием переиграть финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии (1:1, пенальти 3:2). На сайте Change.org ее подписали уже 110 тысяч человек.

«Матч 11 июля 2021 года получился совсем несправедливым. Итальянцы получили только одну желтую карточку за то, что таскали английских игроков, словно рабов. Все эти толчки, захваты и удары — и Италии дали выиграть. Определенная предвзятость. Италии должны были показать красную карточку за стиль игры, а финал нужно переиграть с непредвзятым арбитром. Это было совсем несправедливо», — говорится в описании петиции.

В финале судья из Нидерландов Бьорн Кайперс показал 5 желтых карточек итальянцам и 1 — англичанам.