Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Счет на 30-й минуте открыл Георгий Судаков. На 90=6-й минуте преимущество украинцев удвоил Александр Караваев.

После 6 матчей сборная Украины с 10 очками занимает второе место в группе C. Северная Македония (7 очков) идет на 4-й строчке в квартете.

В параллельном матче Северная Ирландия на своем поле разгромила Сан-Марино — 3:0. Победу хозяевам принесли голы Пола Смита, Джоша Магенниса и Конора Макменамина.

Северная Ирландия (6 очков) занимает второе место в группе H после 7 игр. Сан-Марино (0) замыкает группу.