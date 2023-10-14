Сборная Украины сыграет с командой Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе С 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе epet ARENA в Праге, Чехия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах и сайтах букмекерских контор, а также в социальной сети ВКонтакте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная Италии — победительница Евро-2020, турнир проходил в 2021 году из-за пандемии коронавируса. В финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года